Yeni sezonda hem genç hem de yarışmacı bir takım kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş, Avrupa’dan sürpriz isimlerle görüşüyor. Bunlardan biri de Atletico Madrid’in 21 yaşındaki genç yıldız adayı oyuncusu Francisco Montero. Hem savunmanın solunda hem de stoper olarak oynayabilme özelliğine sahip olan Montero, gençliğine rağmen hayli tecrübeli. Deportivo La Coruna ile 30 karşılaşmaya çıkan ve başarılı bir performans gösteren genç oyuncu Atletico’nun A takımında ise şans bulamıyor. İspanyol ekibinin çok kaliteli ve güçlü bir kadrosu olması nedeniyle A takıma yükselmekte zorlanan Montero, B takımında ise bu sezon istikrarlı performansıyla dikkat çekti.

ATLETİCO KİRALAMAK İSTİYOR

Atletico Madrid A takımında da 14 karşılaşmada şans bulan genç oyuncu, Kral Kupası’nda ise 1 maç oynadı. 21 yaşındaki Montero, geçen sezon La Liga B’de 29 karşılaşmada görev alıp, 1 de asist yaptı. Beşiktaş’ın Transferden Sorumlu Yöneticisi Erdal Torunoğulları’nın bu oyuncuyla bizzat ilgilendiğini yazan İspanyol basını, Altelico Madrid’in de oyuncuyu satmaya fazla sıcak bakmadığını ancak kiralama konusunda esneklik gösterebileceğini yazdı. Beşiktaş ise genç oyuncuyu bonservisiyle birlikte satın almak ve geleceği kadrosunda garanti bir oyuncu olarak takıma yerleştirmek istiyor.

SON KARAR SERGEN YALÇIN’IN

Piyasa değeri 6.7 milyon euro olan genç İspanyol’a, Beşiktaş’ın önerdiği rakamın çok daha düşük olduğu da öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin de onayıyla Torunoğulları’nın yürüttüğü temaslar konusunda Teknik Direktör Sergen Yalçın’a da bilgi verildi. Yalçın’ın nihai kararı transferin kaderini belirleyecek. Bilindiği gibi Sergen Yalçın son lig maçının ardından Beşiktaş’ın gelecek sezonda şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak zorunda olduğunu belirtmiş, çok fazla genç ve tecrübesiz oyuncularla oynamanın riskli olacağını vurgulamıştı. (Akşam)