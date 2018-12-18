Forvet transferi doğrultusunda çalışmalarına devam eden Siyah-Beyazlılar, alternatif isimler için de çalışmalarını sürdürüyor...

Yönetimin, kulübün geçen sezon da gündemine gelen Rusya ekibi Akhmat Grozny’nin Senegalli golcüsü Ablay Mbengue’yi de hedefleri arasına eklediği öğrenildi.

Bu sezon kulübünde 14 maça çıkıp 2 gollük performans sergileyen 26 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda boşa çıkacak olmasını göz önünde bulunduran Siyah- Beyazlılar’ın, Ocak ayında bu transferi düşük bir bonservisle bedeliyle bitirmeyi planladığı konuşuluyor.