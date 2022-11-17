Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş , sistem anlamında olduğu kadar kadro anlamında da bir değişime hazırlanıyor. Siyah-Beyazlılar, stoper transferini öncelik haline getirmiş durumda. Yönetim, ara transfer döneminde takıma güç katacak bir stoper takviyesi için girişimlerini hızlandırdı.





İngiliz basınında gündem Dele!

Beşiktaş’ın kiralık olarak renklerine kattığı Dele Alli’nin performansı, Siyah-Beyazlı camianın beklentisinin çok altında kalmış durumda. İngiliz basınında da Alli’nin durumu manşetlerde yer almaya devam ediyor.

Son olarak yapılan haberlerde, “Ağustos ayında 6 milyon Sterlin’lik bir satın alma opsiyonuyla Beşiktaş’a kiralanan Alli, sadece 7 kez oynadı ve hayal edilenden daha az şey yapabildi. Everton’dan sadece 7 ayda gönderilen ve Beşiktaş’a kiralanan Dele Alli için üzüntü verici bir düşüş yaşanıyor” ifadelerine yer verildi.

İspanyollardan Marcelo iddiası!

Real Madrid’den efsane olarak ayrılan Marcelo, Olympiakos’a imza attı, ancak Yunan ekibinde büyük hayal kırıklığı yaşadı. Brezilyalı sol bek iki lig, üç Avrupa Kupası maçında toplamda 121 dakika forma giydi.





30 dakika sahada kaldığı Lamia maçından sonra da kadro dışı kaldı. İspanyol Don Balon Dergisi Marcelo’nun Olympiakos’tan ayrılmak istediğini yazdı. Haberde Marcelo’nun menajerinin Beşiktaş’la görüştüğü de iddia edildi.

Berat Djimsiti takip ediliyor

Siyah-Beyazlılar’da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Özellikle stoper bölgesindeki eksikliği gidermek için rotasını bu mevkiye çeviren Kara Kartal listesine yeni bir isim daha ekledi, Berat Djimsiti... Arnavut bir ailenin İsviçre’de doğan oğlu olan Djimsiti, geçirdiği sakatlık yüzünden bu sezon forma giydiği Atalanta’da çok fazla forma bulamıyor. Kartal, Djimsiti’yi takipte.

Son 10 sezonun gol rekoru...

Süper Lig’de çıktığı ilk 13 maçta 26 gol atan Beşiktaş, son 10 sezonda söz konusu haftalarda fileleri en çok havalandırdığı 2. sezonu yaşıyor. Daha önce 2015-16’da yine Şenol Güneş yönetiminde ilk 13 haftada 30 gole imza atan Siyah-Beyazlılar, söz konusu sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı. Bu sezon şu ana kadar maç başı 2 gol ortalaması ile oynayan Kartal 2015-16’da toplamda 75 gol atarken maç başı 2.2 gol ortalaması ile mutlu sona ulaşmıştı.

Kerem Atakan’a şans doğdu!

Sezon başında Sivasspor ’dan transfer edilen Kerem Atakan Kesgin için karar verildi. Teknik ekibin planına göre 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, Antalya kampında sağ kanatta denenecek. Teknik direktör Şenol Güneş, Kerem’den memnun kalırsa kanat alternatifleri arasına Kerem’i de ekleyecek.

KARTAL'DAN ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ GİRİŞİMİ

Siyah-Beyazlılar, ara transfer dönemi için gaza bastı! Yönetim, Leicester City ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan Çağlar Söyüncü için devreye girdi. Kara Kartal 26 yaşındaki oyuncuyu yarım dönem kiralamak için girişimde bulunacak.

Teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız veren Kara Kartal, stoper takviyesi için 2 isim üzerine yoğunlaşmıştı. Welinton’a ek olarak Montero ve Emrecan’la yollarını ayırma ihtimali bulunan Beşiktaş; Kaan Ayhan ve Bruno Martins İndi için çalışma başlatmıştı. Siyah-Beyazlılar’da son olarak gündeme yeni bir ismin geldiği ortaya çıktı.

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City’nin A Milli stoperi Çağlar Söyüncü, Kartal’ın radarına girdi. Kulübünün yeni sözleşme teklifini kabul etmemesi sebebiyle İngiliz ekibinde gözden düşen ve bu sezon sadece 2 maçta süre alabilen 26 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda boşa çıkacak. Yönetim, yeni dönem için başka bir Avrupa devine transfer olma planı olan oyuncuya, sezon sonuna kadar Beşiktaş’ta kiralık oynamayı önerecek.

Çağlar Söyüncü, bu sezon Leicester’da 2 maçta toplamda 162 dakika forma giymişti.

Değeri 22 milyon Euro!

Leicester’da geri planda kaldığı için mutsuz olan Çağlar’ın bu teklife ne yanıt vereceği şimdiden merak konusu... Piyasa değeri 22 milyon Euro bandında olan Çağlar’ı sezon sonunda kadrosuna katabilmek için başta İngiltere Premier Lig ve İspanya La Liga’dan kulüpler olmak üzere birçok kulüp şimdiden sırada...

Siyah-Beyazlılar, Beşiktaş’a yarım dönem imza atması halinde düzenli olarak forma giyeceği için yeni takımına hazır olarak gidecek olması sebebiyle yıldız ismin önerilerine olumlu yanıt vermesini bekliyor. Eğer bu senaryo gerçekleşirse Leicester da Çağlar’ın yarım dönemlik maaşını ödemekten kurtulacak.

Orhan Yıldırım