Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın geldiği günden bu yana sorunlardan yakasını kurtulmuyor. Üst üste gelen kötü haberlerle sıkıntılı günler yaşayan Beşiktaş’ta Ruiz’in sakatlığı da teknik heyetin eli kolu bağlandı.

Sol arka adalesinde gerilme bulunan Ruiz’in yanı sıra sakat olan Roco ve cezalı olan Vida’nın yokluğu, Medipol Başakşehir maçı öncesinde Abdullah Avcı’yı kara kara düşündürüyor.

Ruiz’in Başakşehir karşılaşmasına yetişmesi için çalışma başlatıldı. Şu an elde oynatabileceği bir tek Necip’e sahip olan deneyimli hoca, Atiba’yı da stopere çekmesi halinde bu kez Elneny’nin cezası nedeniyle orta sahada boşluk yaşayacak. Böylesine bir kriz ortamında Avcı’nın Douglas’ı orta sahada oynatabileceği öğrenildi.

Kaynak: Skorer

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