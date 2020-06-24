Beşiktaş'ta son dakika Vida ve Boateng gelişmesi yaşanıyor. Sakatlıklarını atlatan iki futbolcu bugün gerçekleştirilen idmanda takımla beraber çalıştı. Sergen Yalçın iki futbolcuya şans verirse Konyaspor ile oynanacak mücadelede görev yapabilecekler.

Boateng Siyah-Beyazlı takımın Antalyaspor'a yenildiği maçında 65. dakikasında oyuna devam edememişti. Vida'nın ise maç sonrası yapılan kontrolleri sonrası sakatlık yaşadığı ortaya çıkmıştı. İki futbolcu da Beşiktaş'ın Denizlispor'u 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada forma giyememişti.

Orhan Yıldırım