Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Oğuzhan Özyakup'un sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Sol arka üst adalesinde 1'inci derece zorlanma olduğu tespit edilen Özyakup'un tedavisine başlandığı belirtildi. Beşiktaş'ın resmi internet sitesinde konuyla ilgili paylaştığı açıklamada şu ifadelere ﻿yer verildi:

"Futbolcumuz Oğuzhan Özyakup, Ç. Rizespor ile oynanan maçın ilk yarısının son dakikasında, sol arka üst adale grubunda ağrı hissetmiş ve oyuna devam edememiştir. Dün yapılan muayene ve Acıbadem Hastanesi'nde çekilen MR sonucunda, oyuncumuzun sol arka üst adale grubunda (Hemstring) 1'inci derece zorlanma olduğu tespit edilmiş, milli takım sağlık heyeti ile durum değerlendirmesi yapılarak oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmasına ve sürdürülmesine karar verilmiştir."