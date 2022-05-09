Süper Ligin 36. haftasında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe maçını Avrupa'nın bir çok takımı takip etti. Bu takımlardan bir tanesi de Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes...

Fransız ekip, dün akşam Vodafone Parktaki mücadeleye sportif Direktörü Florian Mouriceli gönderdiği ortaya çıktı. Rıdvan ve Serdar hedefte Mourice'in İstanbul'a, alt yapıdan yetişen iki genç yetenek Rıdvan Yılmaz ve Serdar Saatçı'yı takip etmek için geldiği öğrenildi. Derbide Rıdvan Yılmaz 90 dakika sahada kalırken Serdar 86. dakikada yerini Atiba'ya bırakmıştı.

Avrupa'nın dikkatini çektiler Geçtiğimiz sezondan bu yana istikrarlı bir şekilde forma giyen Rıdvan, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeyi başardı. Genç stoper Serdar ise özellikle son oynadığı Kayserispor ve Fenerbahçe maçındaki performansıyla göz doldurdu. Rıdvan Yılmaz ve Serdar'ın önümüzdeki sezon sonunda sözleşmesi sona erecek.

Rıdvan'ı Almanya'dan Frankfurt ve İtalya'dan Torino'nun da transfer listesinde olduğu biliniyor.

Fotoğraf ve haber: Murat Akbaş







