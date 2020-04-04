Beşiktaş'ın sezon başında Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting Lizbon'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Abdoulay Diaby'de son dakika gelişmesi. Portekiz basınında yer alan haberlere göre, Siyah Beyazlılar satın alma opsiyonunu devreye sokmayacak ve Diaby, Sporting'e geri dönecek. Sporting'in teknik direktörü olan Ruben Amorim'in sezon başı kampında 28 yaşındaki futbolcuyu görmek istediği aktarıldı.

Amorim'in Malili yıldızı kampta deneyeceği ve gidip gitmeyeceğine karar vereceği öne sürüldü. Beşiktaş'ın da 5 milyon euroluk bonservis bedelini karşılamak istemediği duyuruldu.

Club Brugge devreye girdi

Ayrıca 28 yaşındaki futbolcuyu eski takımı Club Brugge'ün kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Hollanda basınında yer alan haberlere göre; Belçika kulübü, Diaby'yi 4.5 milyon Euro'dan aşağı bir rakama yeniden transfer etmek istiyor.

Portekiz ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi devam eden tecrübeli oyuncu bu sezon Beşiktaş ile çıkığı 32 maçta 3 gol ve 2 asist ile oynadı.