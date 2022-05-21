Yeni sezona bambaşka bir hücum hattıyla başlayacak olan Siyah-Beyazlılar, bir numaralı önceliği forvet hattına verse de diğer bölgeler için de temaslar devam ediyor. Kara Kartal’ın son olarak Macaristan temsilcisi Ferencvarosi’nin Kenya asıllı Norveçli sol kanat oyuncusu Tokmac Chol Nguen’in peşinde olduğu bildirildi. Kulübüyle sözleşmesi ay sonunda bitecek olan 28 yaşındaki futbolcuyla pazarlıkların başladığı ifade edildi. Yönetimin, bonservis yükü olmaması sebebiyle transferine olumlu baktığı deneyimli oyuncu, bu sezon kulübünde 43 maça çıkıp 12 gol ve 10 asistle oynamayı başardı.

Kapı açılışı 750 bin Euro

Kariyerinde daha önce; Stromsgodset, Baerum ve Mjondalen gibi Norveç kulüplerinde oynayan tecrübeli futbolcunun, Ferencvarosi’den yıllık 1.3 milyon Pound kazandığı bildirildi. Kara Kartal’ın deneyimli isim için kapıyı 750 bin Euro’dan açtığı belirtildi. Tarafların, pazarlıklarına devam ettiği ifade edildi.