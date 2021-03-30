Beşiktaş'ın yıldız adaylarından Ajdin Hasic, Bosna Hersek U21 Milli Takımı ile Karadağ deplasmanında forma giymişti. Hasic 72.dakikada sakatlanıp oyundan çıkmıştı. Hasic, sedye ile saha kenarına alınmıştı.

Beşiktaş kulübü, Hasic'in durumu sağlık durumu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Bosna-Hersek U-21 milli takımının Karadağ ile 29 Mart 2021 tarihinde oynadığı Avrupa U-21 Şampiyonası eleme turu grup müsabakasında sol dizinden sakatlanarak oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ajdin Hasic’e yapılan MR incelemesi sonucunda, ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması tanısı konulduğu, milli takım sağlık ekibinden tarafımıza bildirilmiştir. Futbolcumuz Ajdin Hasic’in tedavi ve rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacaktır"