Şenol Güneş ile yeni bir hava yakalamaya çalışan Beşiktaş , devre arasında gerçekleştirmek istediği transferler için çalışmalara başladı. Bu doğrultuda Kartal, Süper Lig ekibinin yıldız oyuncusu için harekete geçti. İşte detaylar...

Sezona Valerien Ismael ile başlayan ancak kötü gidişat sonrasında Fransız teknik adamla yolları ayırıp takımın başına yeniden Şenol Güneş'i getiren Beşiktaş, Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdürdü.





Çalışmalarının ilk etabını İstanbul'da geçiren ve İstanbulspor ile Karagümrük'le hazırlık karşılaşmaları yapan Kartal, hazırlıklarının ikinci etabını Antalya'da yaptığı kampla geçirdi. Burada da hazırlık karşılaşmalarına çıkan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, oyuncuları görmek ve onlara kendi taktik anlayışını aşılamak adına önemli bir zaman kazanmış oldu.





ŞENOL GÜNEŞ'İN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN İSİMLER

Dünya Kupası öncesinde Valerien Ismael ile yollarını ayıran ve sonrasında takımın başına teknik direktör Şenol Güneş'i geçiren Beşiktaş , şampiyonluk için mücadelesini sürdürmek istiyor. Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig ’e verilen arada İstanbul’daki ilk hazırlık programının ardından soluğu Antalya’da alan Siyah-Beyazlılar, 12 günü Serik’te geçirdi.

Buradaki çalışmalarda performans olarak diğer isimlerin önüne geçen Gedson Fernandes ve Nathan Redmond, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in gözdeleri oldular. Portekizli futbolcunun orta alanda sorumluluk alıp oyunu her iki yönde çok etkili oynaması dikkat çekti. Radmond ise hücumda sıkıntı yaşanan her iki kanada hareketlilik getirdi.





BEŞİKTAŞ'TA SAISS TEHLİKESİ

Fransız Foot Mercato'da yer alan habere göre, 2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla birçok takımın dikkatini çekmeyi başardı. Haberde, Saiss'in Süper Lig 'de geçirdiği çok ilginç ilk ayın ardından Türk kulübü Beşiktaş'ın istikrarsızlığından bıktığı ifadelerine yer verildi.

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Saiss'e başta Körfez ülkeleri olmak üzere birçok ülkeden teklifler olduğu, ancak tecrübeli oyuncunun Avrupa'nın rekabetçi futbolundan ayrılmak istemediği ifade edildi. Haberde son olarak, 32 yaşındaki oyuncuyla İtalya Serie A'dan iki takımın ilgilendiği iddia edildi.

KARTAL TRANSFER İÇİN FORMÜLÜ BULDU

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını Antalya'da yaptığı kısa kampla tamamlarken kadroda yaşanacak değişim için de çalışmalar gerçekleştiriliyor. Siyah-Beyazlılar, ara transferde nokta atışı takviyeler adına hummalı bir çaba içerisinde. Bu doğrultuda Beşiktaş'ın dört koldan transfer için yoğun mesai harcadığı öğrenildi.





Güneş açıkladı, temaslar hızlandı

Ara transfer döneminde kadrosunu yeni bir sağ bekle güçlendirmeyi planlayan Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un A Milli oyuncusu Onur Bulut’u gündemine almıştı. 28 yaşındaki futbolcu için teknik direktör Şenol Güneş’in yoğun ısrarı ve bu konudaki düşüncesini bir basın toplantısında açık bir şekilde dile getirmesinin ardından temaslar hızlanmıştı.

3 milyon Euro isteniyor

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Onur için ilk etapta takas formülüyle operasyonu tamamlamayı düşünen Kara Kartal’ın planı tutmadı. Siyah-Beyazlı idarecilerin takas teklifine Kayserispor’dan, ‘Onur’u Trabzonspor da talip. Bonservisi için 3 milyon Euro talep ediyoruz’ cevabı geldi. Bu gelişme sonrasında Beşiktaş Kulübü’nün deneyimli isim için Kayseri’ye bu bedelin yarısı olan 1.5 milyon Euro’yu önerdiği bildirildi. Görüşmelerin devam ettiği bildirildi.





Menaceri açıklamıştı

Onur Bulut’un menaceri Elyasa Süme, geçtiğimiz günlerde oyuncusunun Kayserispor’la sözleşme uzattığı yönünde çıkan haberlere şu açıklamayla yanıt vermişti: “Bazı basın yayın organlarında oyuncumuz Onur Bulut ile Kayserispor kulübün sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağladığı tarzında haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Sözleşmesi sezon sonu sona erecek Onur Bulut ile Kayserispor kulübü arasında sözleşme uzatma görüşmeleri halen devam etmektedir. Sözleşme uzatma noktasında anlaşma ya da imza aşamasına henüz gelinmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Kerem Kalafat hamlesi...

Beşiktaş’ta sağ bek mevkii için düşünülen isimlerden biri de Kerem Kalafat oldu. Çaykur Rizespor’a 1 yıllığına kiralık olarak gönderilen 21 yaşındaki oyuncu bu sezon 11 maçta 698 dakika süre aldı. Kerem, Rosier’in ardında yedek beklemek istemediği ve daha fazla şans bulmak istediği için Rizespor’un teklifini kabul etmişti. Futbolcu daha önce yaptığı açıklamada, “Beşiktaş’a dönmek ve efsane olmak istiyorum” demişti. Yönetim, teknik ekibin kararına göre Kerem’i devre arasında geri çağırabilir.

Orhan Yıldırım

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