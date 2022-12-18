Beşiktaş , yeni sezon hazırlıklarını Antalya'da yaptığı kısa kampla tamamlarken kadroda yaşanacak değişim için de çalışmalar gerçekleştiriliyor. Siyah-Beyazlılar, ara transferde nokta atışı takviyeler adına hummalı bir çaba içerisinde. Bu doğrultuda Beşiktaş'ın dört koldan transfer için yoğun mesai harcadığı öğrenildi.





Güneş açıkladı, temaslar hızlandı

Ara transfer döneminde kadrosunu yeni bir sağ bekle güçlendirmeyi planlayan Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un A Milli oyuncusu Onur Bulut’u gündemine almıştı. 28 yaşındaki futbolcu için teknik direktör Şenol Güneş’in yoğun ısrarı ve bu konudaki düşüncesini bir basın toplantısında açık bir şekilde dile getirmesinin ardından temaslar hızlanmıştı.

3 milyon Euro isteniyor

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Onur için ilk etapta takas formülüyle operasyonu tamamlamayı düşünen Kara Kartal’ın planı tutmadı. Siyah-Beyazlı idarecilerin takas teklifine Kayserispor’dan, ‘Onur’u Trabzonspor da talip. Bonservisi için 3 milyon Euro talep ediyoruz’ cevabı geldi. Bu gelişme sonrasında Beşiktaş Kulübü’nün deneyimli isim için Kayseri’ye bu bedelin yarısı olan 1.5 milyon Euro’yu önerdiği bildirildi. Görüşmelerin devam ettiği bildirildi.





Menaceri açıklamıştı

Onur Bulut’un menaceri Elyasa Süme, geçtiğimiz günlerde oyuncusunun Kayserispor’la sözleşme uzattığı yönünde çıkan haberlere şu açıklamayla yanıt vermişti: “Bazı basın yayın organlarında oyuncumuz Onur Bulut ile Kayserispor kulübün sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağladığı tarzında haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Sözleşmesi sezon sonu sona erecek Onur Bulut ile Kayserispor kulübü arasında sözleşme uzatma görüşmeleri halen devam etmektedir. Sözleşme uzatma noktasında anlaşma ya da imza aşamasına henüz gelinmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Kerem Kalafat hamlesi...

Beşiktaş’ta sağ bek mevkii için düşünülen isimlerden biri de Kerem Kalafat oldu. Çaykur Rizespor’a 1 yıllığına kiralık olarak gönderilen 21 yaşındaki oyuncu bu sezon 11 maçta 698 dakika süre aldı. Kerem, Rosier’in ardında yedek beklemek istemediği ve daha fazla şans bulmak istediği için Rizespor’un teklifini kabul etmişti. Futbolcu daha önce yaptığı açıklamada, “Beşiktaş’a dönmek ve efsane olmak istiyorum” demişti. Yönetim, teknik ekibin kararına göre Kerem’i devre arasında geri çağırabilir.

Orhan Yıldırım



