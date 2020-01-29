Beşiktaş’ta Sergen Yalçın, sahaya iniyor

Beşiktaş’ta teknik direktör Abdullah Avcı’yla yolların ayrılmasının ardından Kara Kartal’daki 1 numaralı gündem, Sergen Yalçın olmuştu. Avcı’nın yerine 47 yaşındaki teknik adamı getirmek için düğmeye basan ve yönetimdeki kurmayları aracılığıyla ilk teması kuran Başkan Ahmet Nur Çebi, olumlu geri dönüş almıştı.

Göztepe mücadelesinin ardından önceki gün yapılan yönetim kurulu toplantısından da Sergen Yalçın’ın ismi konusunda ortak karar alınması sonrasında Çebi ve Sergen Yalçın dün Başkan’ın Altunizade’deki ofisinde bir araya geldi. Tarafların, 1,5 yıllık anlaşma konusunda el sıkışmasının ardından kulübün efsane isminin bugün resmen Beşiktaş’ın yeni hocası olarak duyurulması bekleniyor.

Altyapıda da çalışmıştı

Futbol hayatına 1991 yılında Beşiktaş’ın altyapısında başlayan Sergen Yalçın, 1997’de Kara Kartal’dan İstanbulspor’a 5 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Ardından sırasıyla; Siirtspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve Etimesgut Şeker’de forma giyen Sergen, futbol kariyerini 2009 yılında Eskişehirspor’da noktalamıştı.

2009’da Beşiktaş’ın altyapısının başına geçen genç hoca, ardından Siyah-Beyazlılar’ın U-21 ekibini de çalıştırmıştı. Yalçın; teknik adam olarak ise; Gaziantep, Sivas, Kayseri, Eskişehir, Konya, Alanya ve son olarak Yeni Malatyaspor’da görev yapmıştı.

Orhan Yıldırım