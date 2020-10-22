Yukatel Denizlispor deplasmanının kolay olmadığını oyuncularına aktaran Yalçın, Mensah ve N’Koudou’nun yokluğunun yanı sıra Hasic ve Atakan’ın sürpriz sakatlıkları yüzünden kadro oluşturmakta zorlanıyor. Milliyet'in haberine göre; Savunmada Domagoj Vida’yı ilk 11’de oynatıp oynatmayacağına henüz karar vermeyen siyah-beyazlı hoca, en ciddi sorunu forvet arkasında yaşıyor.

Yalçın orta sahaya kafa yoruyor

Mensah’ın karantinada, Ljajic’in ise formsuz olması yüzünden bu bölgede Oğuzhan veya Dorukhan’a görev vermesi beklenen Sergen Yalçın’ın orta saha oluşumu üzerinde çok kafa yorduğu bildirildi. Gençlerbirliği maçının ilk yarısında üç defansif orta saha kurgusuyla takımı sahaya süren ve bu nedenle sıkıntılar yaşayan deneyimli çalıştırıcı şimdilik Atiba-Josef-Oğuzhan üçlüsü üzerinde duruyor. Yalçın’ın forvette Vincent Aboubakar’ı oynatmasına kesin gözüyle bakılıyor.