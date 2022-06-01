30 Mayıs'ta yapılan Beşiktaş olağan seçimli genel kurulunda Başkan Ahmet Nur Çebi'yle yarışan ancak kaybeden Fuat Çimen sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Çimen, seçim sürecinde anlaştık dediği sportif direktörü açıkladı: Ben Manga...

Çimen bu fotoğrafla Ben Manga ile anlaşmış olduklarını duyurdu...

Siyah-Beyazlılar'ın patronluğuna aday olan Çimen, "Değerli Beşiktaşlılar. Seçim sürecinde görüştüğümüz ve koşullarını bize bildiren, prensipte kendisi ile anlaştığımızı söylediğimiz, hatta seçim öncesi başarı mesajları ile bize destek veren Sportif Direktör ismimiz Ben Manga’dır." dedi.









Fuat Çimen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendisinin koşulları bizde vardır. Sn. Başkan, dilerse Ben Manga ile görüşebilir koşullarını öğrenebilir. Ola ki fazla olabilecek rakam karşısında Beşiktaş’ın çıkarlarının korunması adına daha önce Ben Manga’nın bize ilettiği pazarlık öncesi ham koşullarını BJK Başkanı Sn. Ahmet Nur Çebi'ye ileteceğim."

Öte yandan Çimen diğer anlaşmasını da şu sözlerle açıkladı:

"Prensip anlaşmasına vardığımız,ancak karşı tarafın gizlilik anlaşması talebi ile benimle gizlilik anlaşması yapılan 135 Milyon Dolar projeksiyonlu Dijital Varlık konusunda da bir çok yayın kuruluşunda dile getirdiğim “gizlilik anlaşması karşı tarafın talebi ile olmuştur. Bu gizlilik anlaşmasını açıklama yetkisi gizlilik anlaşmasını talep eden şirkettedir. Bunu benim açıklama yetkim yoktur. Bu hususta bağlayıcı cezai tazminat maddesi nedeniyle benim açıklama yapmam mümkün değildir. Fakat hafta başı ve bugün ilgili firmaya seçim sonuçları iletilmiş, daha önce olduğu gibi kulüple iletişim kurmaları için ısrarlı talebimizle sayın başkanın adı-soyadı ile kulüp iletişim bilgileri kendileriyle paylaşılmıştır."