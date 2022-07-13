Stoper Vida'nın ayrılığının ardından Beşiktaş 'ın transfer ettiği Romain Saiss, Fas Milli Takımı'nda oynadığı Liberya maçında aldığı darbe nedeniyle dizinden sakatlanmıştı. Milli takım maçlarının ardından, aldığı özel izin bittikten sonra Kartal'ın Avusturya kampına katılan 32 yaşındaki oyuncu, bireysel çalışmalar yapıyordu. Saiss'in dizindeki problem tam olarak geçmediği için için riske edilmediği öğrenildi.

Bir süre daha bireysel çalışmalarını sürdürecek olan Faslı oyuncunun, 20 Temmuz'da başlayacak İspanya kampında tam olarak hazır olacağı ve takıma katılacağı öğrenildi. Teknik direktör Valerien İsmael'in de savunma kurgusunu oturtmak için oyuncusunun dönüşünü beklediği öğrenildi.