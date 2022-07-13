MENÜ

Beşiktaş'ta Saiss İspanya’yı bekliyor

Beşiktaş'ın yeni stoperi kampa katılmasına rağmen sakatlığı nedeniyle bireysel çalışmalar yürütüyor. Faslı oyuncunun20 Temmuz'da başlayacak İspanya kampında takım çalışmalarına dahil olacağı öğrenildi.

13 Temmuz 2022, Çarşamba 08:49 Son Güncelleme:
- A +
Beşiktaş'ta Saiss İspanya’yı bekliyor

Stoper Vida'nın ayrılığının ardından Beşiktaş 'ın transfer ettiği Romain Saiss, Fas Milli Takımı'nda oynadığı Liberya maçında aldığı darbe nedeniyle dizinden sakatlanmıştı. Milli takım maçlarının ardından, aldığı özel izin bittikten sonra Kartal'ın Avusturya kampına katılan 32 yaşındaki oyuncu, bireysel çalışmalar yapıyordu. Saiss'in dizindeki problem tam olarak geçmediği için için riske edilmediği öğrenildi.

Bir süre daha bireysel çalışmalarını sürdürecek olan Faslı oyuncunun, 20 Temmuz'da başlayacak İspanya kampında tam olarak hazır olacağı ve takıma katılacağı öğrenildi. Teknik direktör Valerien İsmael'in de savunma kurgusunu oturtmak için oyuncusunun dönüşünü beklediği öğrenildi.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...