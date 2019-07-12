Bütçesini küçültüp, hedeflerinden vazgeçmek istemeyen Beşiktaş Yönetimi, daha ekonomik ancak verimli adamlar arıyor. Siyah beyazlı yönetimin bu çerçevede teknik direktör Abdullah Avcı ile yaptığı değerlendirmede iki ismin ön plana çıktığı belirtiliyor.

Tyler Boyd'u transfer ederek ilk imzayı attıran Kartal'ın, Medel ve Quaresma'nın ayrılık ihtimalinin güçlenmesi üzerine stoper ve sağ açık için 2 oyuncuyla temasa geçtiği belirtiliyor.

SAĞA ARJANTİNLİ

Sol stoper için görüşülen futbolcu ise Timothee Kolodziejczak. Meksika takımının Tigres oyuncusu Kolodziejczak için resmi temaslar yoğunlaştı.

Sağ kanat için ortaya atılan isimse Arjantin ekiplerinden Rosario Cenral'de forma giyen Andres Lioi. Beşiktaş 22 yaşındaki sağ açığı kiralamak için kulübü Rosario ile anlaşma sağladı.

Kaynak: Akşam