Beşiktaş'ta Rizespor'a yeni hoca hazır

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Rizespor maçına yeni hoca ile çıkmak için çalışmalarını hızlandırdı.

27 Ocak 2020, Pazartesi 13:50 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Rizespor'a yeni hoca hazır

Çebi ve kurmayları listenin ilk sırasında olan Sergen Yalçın ile Göztepe maçından sonra görüştü. Maddi konuların masaya yatırıldığı ilk toplantıda Sergen Yalçın "Beşiktaş'ın maddi durumunu net biliyorum. Para konuşmam, imzayı atarım gerisini yönetim belirlesin" cevabını verdi. Yönetim, Çarşamba günü Sergen Yalçın'a imza attırmayı planlıyor. Genç teknik adama yarım sezon için 2 milyon TL önümüzdeki yıl için ise 6 Milyon TL ödenmesi planlanıyor. 

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