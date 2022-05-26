Kadro dışı olan Ljajic, Lens, Nsakala ve Douglas’ın yanı sıra Vida, Batshuayi, Pjanic, Oğuzhan, Gökhan Töre ve Mehmet Topal’la yollarını ayıran Beşiktaş ’ta, Rıdvan Yılmaz da Avrupa’ya açılmanın planlarını yapıyor.

Eintracht Frankfurt ve Torino’dan transfer teklifleri alan 21 yaşındaki milli futbolcu kariyerini yurt dışında sürdürmek istiyor.

BEŞİKTAŞ 7-8 MİLYON EURO BEKLİYOR

Altyapıdan yetişen Rıdvan’ın Beşiktaş’la olan sözleşmesi 2023’te sona erecek. Siyah-beyazlı kulübe ciddi bir bonservis bedeli kazandırarak gitmek isteyen genç futbolcu en doğru zamanda olduğuna inanıyor. Frankfurt ve Torino’nun Rıdvan için Beşiktaş’a yaptıkları tekliflerin 5 milyon euro düzeyinde olduğu iddia edildi. Siyah-beyazlı yönetimin ise 7-8 milyon euroluk bir teklif beklediği belirtildi.

TEKLİFİN ARTMASI VEYA BEŞİKTAŞ'IN İNDİRİMİ ŞART

Avrupalı kulüplerin tekliflerini artırması veya Beşiktaş’ın indirim yapması halinde transferin önünde engel kalmayacak. Aksi halde Rıdvan’ın Avrupa hayali bu sezon için sona erecek. Milli futbolcu sözleşmesini uzatmaması halinde sezon sonunda Kartal’dan bedelsiz ayrılabilecek.

RIDVAN BEKLEMEDE

Avrupa’ya gitmek için ısrarlı olan Rıdvan, kulüplerin bonservis bedeli konusunda anlaşmasını bekliyor. Milli takımdan arkadaşları Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Zeki Çelik ve Ozan Kabak gibi Avrupa’ya açılmak isteyen Rıdvan en kısa süre içinde görüşmelerin sonuçlanmasını hedefliyor.

ISMAEL, RIDVAN'I KADROSUNDA İSTİYOR

Bu arada gelişmeleri yakından takip eden Teknik Direktör Valerien Ismael’in, Rıdvan Yılmaz’ı önümüzdeki sezonun kadrosunda mutlaka görmek istediği bildirildi. Fransız hocanın, Rıdvan’ı çok beğendiği ve takımda tutulması için yönetime bilgi sunduğu öğrenildi.

Kaynak: Milliyet