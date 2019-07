Yeni sezon öncesinde kadrosunu; Tyler Boyd ve Douglas’la güçlendiren Siyah- Beyazlılar, transferde rotayı stopere çevirmişti. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın isteği doğrultusunda kadrosuna solak bir stoper kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Siyah- Beyazlılar’ın, 2 ismin üzerine yoğunlaştığı ortaya çıktı. Avcı’nın önerisinin ardından ilk olarak İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City’nin Hollandalı yıldızı Bruno Martins ındi için düğmeye basan Kara Kartal, 27 yaşındaki oyuncu için hem kulübü hem de menaceriyle pazarlıklara başladı. 2 sezon önce Porto’dan 7.7 milyon Euro’ya alınan deneyimli futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulunan yönetimin, girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi.

Favori Beşiktaş

Siyah-Beyazlılar, stoper transferinde İndi’yle birlikte başka bir solak stoperi de hedefleri arasında tutuyor... Beşiktaş’ın, İngiltere Premier Lig’in dev ekibi Manchester City’nin dünyaca ünlü fransız stoperi Eliaquim Mangala için de girişimlerini sürdürüyor. City’le 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen kulübün Katalan menaceri Pep Guardiola’nın kadrosundaki çeşitlilik sebebiyle şans vermeyi düşünmediği 28 yaşındaki oyuncunun, bedelsiz olarak takımdan ayrılabileceği bildirildi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Mangala için ısrarını sürdüren Beşiktaş’ın, bu transferde favori olduğu ifade edildi.

Hedefte o da var!

Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi’nin, 2 futbolcu konusunda da bizzat çalışma yürüttüğü ve yapılan temaslardan Başkan Fikret Orman’ı an be an bilgilendirdiği belirtildi. Naibi’nin, sol stoper transferine ek olarak sol kanat bölgesine de yeni bir isim kazandırmak için yoğun çaba sarf ettiği gelen haberler arasında...