Beşiktaş transfer haberi... Kulübüyle kontratı sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki Demokratik Kongolu sol bekle her konuda anlaşma sağlayan Kara Kartal’ın, teknik direktör Sergen Yalçın’ın planlaması doğrultusunda yeni döneme N’Sakala ve Rıdvan Yılmaz ikilisiyle başlayacağı belirtildi. 1,78’lik futbolcu; Akdeniz ekibinde 4 sezonda 125 karşılaşmada görev yapmıştı.