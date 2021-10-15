Süper Lig 'de 9. haftanın açılış maçında Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş 'ta yardımcı antrenör Murat Şahin, 90 dakika öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Cezalı Sergen Yalçın'ın yerine takımın başında olacak olan Şahin, milli aranın kendilerine çok iyi geldiğini ifade etti.

'1 hafta 10 gün süreleri var'

Geniş bir kadroya sahip olduklarının altını çizen Şahin, ''Milli ara bize iyi geldi. 3-4 kişi haricinde döndüler. Miralem Pjanic ve Kenan Karaman yarın takımla çalışmalara başlayacak. Mehmet Topal ve N'Koudou'nun biraz uzun sürecek, 1 hafta 10 gün süreleri var.'' dedi.

Pjanic müjdesi

Pjanic'in atletik hocaları ile son çalışmasını yaptığını vurgulayan tecrübeli futbol adamı, Boşnak yıldızın hafta içi oynanacak Sporting maçında sahada olabileceğini dile getirdi ve ''Yarın takım kadrosunda olacak. Oynar oynamaz bakacağız, onun için erken.'' dedi.





İlgili Haberler Başakşehir-Beşiktaş CANLI



