Beşiktaş'ta Murat Şahin'den son dakika Pjanic müjdesi
Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, Başakşehir maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Milli aranın kendilerine iyi geldiğini belirten Şahin, Kevin N'Koudou ve Mehmet Topal haricindeki sakat oyuncuların kısa süre içerisinde takıma döneceğini açıkladı. Şahin, Boşnak yıldız Miralem Pjanic'in hafta içi oynanacak Sporting Lizbon maçında sahada olabileceğini de sözlerine ekledi.
Süper Lig 'de 9. haftanın açılış maçında Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş 'ta yardımcı antrenör Murat Şahin, 90 dakika öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Cezalı Sergen Yalçın'ın yerine takımın başında olacak olan Şahin, milli aranın kendilerine çok iyi geldiğini ifade etti.
'1 hafta 10 gün süreleri var'
Geniş bir kadroya sahip olduklarının altını çizen Şahin, ''Milli ara bize iyi geldi. 3-4 kişi haricinde döndüler. Miralem Pjanic ve Kenan Karaman yarın takımla çalışmalara başlayacak. Mehmet Topal ve N'Koudou'nun biraz uzun sürecek, 1 hafta 10 gün süreleri var.'' dedi.
Pjanic müjdesi
Pjanic'in atletik hocaları ile son çalışmasını yaptığını vurgulayan tecrübeli futbol adamı, Boşnak yıldızın hafta içi oynanacak Sporting maçında sahada olabileceğini dile getirdi ve ''Yarın takım kadrosunda olacak. Oynar oynamaz bakacağız, onun için erken.'' dedi.