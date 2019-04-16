Türkiye Futbol Federasyonu'nun 28 Şubat 2019'da teknik direktörlük için Şenol Güneş ile yapılan anlaşmayı duyurmasının ardından, ortadan kalkan belirsizlik Beşiktaş'a olumlu yansıdı. Tecrübeli hocayla ilgili aylarca, "Gitti-kaldı" durumu yaşanan Beşiktaş'ta futbolcuların motivasyonu da etkilenmişti. İşin resmiyet kazanmasının ardından siyah-beyazlılar oynadığı 5 zorlu maçtan 4 galibiyet, 1 beraberlik çıkardı. Kayseri ile berabere kalan Beşiktaş; Konya, Göztepe, Ç.Rize ve M.Başakşehir'i mağlup etti. Kartal bu maçlarda tam 15 gol attı ve maç başına 3 gol ortalamasıyla oynadı.

GÜNEŞ DOĞDU

Siyah-beyazlı takım ligin ilk yarısını 17 maçta topladığı 26 puanla 7. sırada tamamlamıştı. İkinci devreye Burak, Kagawa ve Mirin transferleriyle giren Kartal, 11 haftada 27 puan topladı ve ilk devreyi şimdiden geride bıraktı.

İKİ GÜNLÜK İZİN BİTTİ

Beşiktaş'ta, Medipol Başakşehir maçı sonrası takıma verilen iki günlük izin sona erdi. Bugün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanacak olan takım, teknik direktör Şenol Güneş öncülüğünde 18.00'de yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

(Sabah)