Devre arası transfer döneminde mutlaka bir golcü ismi kadrosuna katmayı hedefleyen Siyah-Beyazlılar, yıldız bir isim için uzun süredir girişimlerini sürdürüyordu: Mario Mandzukic. Önceki gün oynanan Rizespor maçı sonrasında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Mandzukic ile ilgileniyoruz. Şartlar uygun olursa olabilir" açıklamasıyla taraftarı heyecanlandırmıştı. Edinilen son bilgilere göre; Beşiktaş Yönetimi, 34 yaşındaki futbolcuya yarım sezon için 1 milyon Euro'luk ücreti kabul ettirdi.

Şampiyonluk hamlesi olacak

Bu anlamda Hırvat süperstarın, Beşiktaş'a katılabilmesi için arada sadece ufak pürüzler kaldı. Öte yandan Mandzukic'i, Sergen Yalçın'ın da çok istediği bilgisine ulaşıldı. Vincent Aboubakar ve Rached Ghezzal gibi isimlere sahip olan deneyimli teknik adam, Mandzukic'in transferini, 'Şampiyonluk hamlesi' olarak değerlendiriyor.