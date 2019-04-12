Beşiktaş'ta gündemin ilk sırasına oturan Adem Ljajic turnayı gözünden vurdu. 7-2’lik Çaykur Rizespor maçında 2 gol atan, 3 golün de asistini yapan Sırp yıldız hem Siyah-Beyazlı takımda kalmaya garantilerdi, hem de yıllık ücretine zam koparmayı başardı.

ORMAN “KALACAK” DEDİ

Başkan Fikret Orman, Ljajic’in bonservisini 31 Mayıs’ta 6.5 milyon euroya İtalyan ekibi Torino’dan alacaklarını açıklamıştı. Yönetim bu sezon 7 gol atıp, 8 asist yapan orta sahaya oyuncusunun 2.2 milyon euroluk ücretine de 500 bin euro zam yapacak.

İSTANBUL’DA MUTLUYUM

Rize maçı sonrası “Beşiktaş’ta kalmak istiyorum” açıklaması yapan Ljajic, “Başkanıma çok teşekür ediyorum. İstanbul’da mutluyum ve futbol yaşantımı burada sürdürmek istiyorum. Rize maçı bitti, şimdi sıra lider Başakşehir’i yenmekte” dedi.

Kaynak: Star