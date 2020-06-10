Süper Lig’in yeniden başlamasına sayılı günler kala Beşiktaşlı futbolculara iyi haber geldi. Maddi sıkıntılarla uğraşan yönetim, Cumartesi günü oynanacak Fraport Tav Antalyaspor karşılaşması öncesinde futbolcuların biriken maaşlarının bir kısmını ödedi. Lig öncesi oyuncuların moralini yükselten yönetim, futbolcuları Nevzat Demir Tesisleri’nde de yalnız bırakmıyor. Futbolcularla bire bir ilgilenen başkan Ahmet Nur Çebi ve arkadaşları, kalan ödemelerin de en kısa sürede yapılacağını aktardı.

Öte yandan üst adalesinden sakatlık yaşayan Kevın N’Koudou ve cezalı Burak Yılmaz, Fraport Tav Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın Burak Yılmaz yerine Umut Nayir’i 11 için hazırladığı öğrenildi. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği kriterlerden dolayı siyah beyazlılar Perşembe günü takım halinde covid-19 testinden geçecek.

Kaynak: TRT SPOR