Beşiktaş sezona kötü başlamış, 4'üncü haftayı 15. sırada tamamlamıştı. Milli maç arası ve bay geçtiği haftanın ardından adeta yepyeni bir takım ortaya çıktı, üst üste gelen galibiyetlerle Siyah-Beyazlılar yarışa ortak oldu. 6. hafta ile 13. haftalar arasında 8 maça çıkan Kartal 6 galibiyetle 18 puan toplayarak bu dönemdeki en başarılı takım olarak takım olarak yarışa tutunmayı başardı. Kartal dün gece Ankaragücü karşısına da serisini sürdürmek için çıktı, ilk yarıda istediği oyunu sergileyemediği maçı ikinci devre performansıyla kazanıp zirve yolunda çok önemli bir virajı kayıpsız döndü.

Yeni hedef Sivas

Başkent deplasmanında zafere ulaşan Kartal zirvedeki Alanya ile puan farkını 2'ye indirdi. Rakibinden maç eksiği de bulunan Beşiktaş, hafta sonu oynanacak karşılaşmalar öncesinde de liderlik fırsatı yakaladı. Sıralamada Siyah-Beyazlılar'ın üstünde bulunan ekiplerden Alanya, çıkışta olan ve zirve yarışına tutunmak isteyen Gaziantep FK deplasmanında mücadele edecek. Galatasaray son 4 dış saha maçında yenemediği Trabzon'a konuk olacak. Fenerbahçe ise haftayı maç yapmadan geçecek. Başkent'ten mutlu dönen ve rakiplerinin kayıplarını bekleyen Kartal, pazartesi günü oynayacağı Sivas maçına gözünü dikti

4 maç sonra zafer

Ankaragücü'ne karşı Beşiktaş'ın dış sahadaki son galibiyeti 24 Kasım 2018'de aldığı 4-1'lik skor olmuştu. Ancak o karşılaşma Başkent'teki stat problemi nedeniyle Kayseri'de oynanmıştı. Rakibini Ankara'da en son 17 Mayıs 2009'da 3-1'lik skorla deviren ve son golü Bobo ile bulan Siyah-Beyazlılar, sonrasında Başkent'te çıktığı 4 karşılaşmada Sarı-Lacivertliler'e gol de atamamıştı. Dün akşam kötü seriye nokta koydular. Vida'nın golüyle hem 4 maç sonra Ankara'da 3 puana ulaştılar hem de gol atamama serisini noktaladılar.