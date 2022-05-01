Süper Lig 'in 35. haftasında Beşiktaş , deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Kayserispor'u 3-2 mağlup etti. Siyah-Beyazlı ekipte oyuna ikinci yarıda dahil olan ve 2 gol birden kaydeden Georges-Kevin N'Koudou mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Zor bir sakatlıktan dönmenin kolay olmadığını belirten Kevin N'Koudou, Fenerbahçe maçına motive olacağını dile getirdi.

Kevin N'Koudou'nun açıklamaları şu şekilde:

"Sezon bitiyor, son 3 maçımız kaldı. Geriden inanılmaz geldik, çok iyi reaksiyon gösterdik ve maçı çevirdik. Her zaman yapmamız gereken şeyi yaptık. Hocamız en iyi 11'i kurar. Bu hocamızın kararı. Zor bir sakatlıktan dönmek kolay değildi. İlk 11'de de yedekte de olsam hocamızın istediklerini sahaya yansıtmaya çalışacağım. Bu sezon sakatlıklar yüzünden iyi bir sezon geçiremedim. Sakatlıktan döndüm, çok şükür. Fenerbahçe maçına motive olacağım. İlk 11'de ya da kenarda da olsam, Beşiktaş için elimden geleni yaparım."



