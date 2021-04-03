Siyah-Beyazlılar’da yoğun maraton öncesinde eksik oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor. Sakatlığı bulunan; Vincent Aboubakar, Bernard Mensah ve Ajdin Hasic’e ek olarak cezalı olan Rachid Ghezzal’le karantinada bulunan Cenk Tosun ile Dorukhan Toköz de yarın görev yapamayacak. Yoğun maç maratonu ve yararlanamayacağı isimlerin oldukça fazla olmasına rağmen Sergen Yalçın, elindeki kadroyla 3 müsabakalık periyoda zaferle kapatacağına inanıyor. Tecrübeli hocanın, Beşiktaş’taki çıkışını milli takımda da sürdüren Larin’e olan güveni tam!

Spor Toto Süper Lig’de 31. haftayı 64 puanla bir maç eksiğine rağmen ikinci Galatasaray’ın önünde 3 puan farkla zirvede tamamlayan Siyah-Beyazlılar, 32. haftaya yarın akşam Kasımpaşa mücadelesiyle giriş yapacak. Yoğun bir maratona girecek olan Sergen Yalçın’ın öğrencileri, 1 haftalık periyotta birbirinden önemli 3 karşılaşmaya çıkacak. İlk olarak yarın akşam Kasımpaşa’ya deplasmanda konuk olacak Kara Kartal, ardından çarşamba günü sezonun flaş takımı Alanyaspor’u Vodafone Park’ta ağırlayacak. Beşiktaş, bu müsabaka sonrasında pazar günü Erzurumspor deplasmanına gidecek. 31. haftadaki Fenerbahçe beraberliğiyle 6 maçlık galibiyet serisi noktalanan Kara Kartal, sıkışık fikstürde alacağı başarılı sonuçlarla zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.