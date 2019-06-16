Beşiktaş, Kalecisi Karius, menajeri aracılığı ile Almanya ve İngiltere’den gelen transfer tekliflerini reddetti. Siyah beyazlı takıma gelmesi için çok çaba gösteren transfer komitesinden Umut Güner ile bir telefon görüşmesi yapan Karius, “Beşiktaş taraftarına borcum var. Bir yere gitmeyi asla düşünmüyorum. Ben şampiyonluk için hazırlanıyorum. Tatilde de olsam, fizik olarak düşmemem gerekiyor. Daha iyi olmak için daha çok çalışmamız şart” diye konuştu.

FARKLI BiR HEYECAN

Siyah beyazlı kulüp ile 1 yıl daha kiralik sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu, Güner’e “Mümkün olsa, bonservisimi de alsanız, ben uzun yıllar Beşiktaş’ta kalmak isterim” ifadelerini de kullandı. Abdullah Avcı ile yeni döneme yeni bir enerji ile başlamaya hazır olduğunu söyleyen Karius’a teşekkür eden Umut Güner ise, “Yeni sezondaki hedeflerimize varmak için sana da önemli görev düşüyor. Sana inanıyor, güveniyoruz. Birlikte güzel günler yaşayacağız” dedi. (Hürriyet)