Beşiktaş'ta karar verildi! Oğuzhan Özyakup ile yollar ayrılıyor
Yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile gelecek sezonun kadro yapılanmasına başlayan Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup gelişmesi yaşandı. Siyah-Beyazlılar sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki orta saha ile yolları ayırma kararı aldı.
Yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile gelecek sezonun kadro yapılanmasına başlayan Beşiktaş 'ta Oğuzhan Özyakup gelişmesi yaşandı. Siyah-Beyazlılar sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki orta saha ile yolları ayırma kararı aldı.
A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, 10 yıldır kadrosunda bulunan Oğuzhan Özyakup ile yola devam etmeme kararı aldı.
19 yaşında Beşiktaş'a transfer olan 3 Türkiye ligi şampiyonluğu, 1 Türkiye kupası, 1 Süper kupa kazanıp kaptanlığa kadar yükselen orta saha oyuncusu, sezon sonu siyah-beyazlılardan ayrılacak..
Özyakup bu sezon Beşiktaş'ta 17 maça çıkarken; gol atamadı. Milli orta saha sadece 1 asistlik katkıda bulundu.