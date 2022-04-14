Yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile gelecek sezonun kadro yapılanmasına başlayan Beşiktaş 'ta Oğuzhan Özyakup gelişmesi yaşandı. Siyah-Beyazlılar sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki orta saha ile yolları ayırma kararı aldı.

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, 10 yıldır kadrosunda bulunan Oğuzhan Özyakup ile yola devam etmeme kararı aldı.

19 yaşında Beşiktaş'a transfer olan 3 Türkiye ligi şampiyonluğu, 1 Türkiye kupası, 1 Süper kupa kazanıp kaptanlığa kadar yükselen orta saha oyuncusu, sezon sonu siyah-beyazlılardan ayrılacak..

Özyakup bu sezon Beşiktaş'ta 17 maça çıkarken; gol atamadı. Milli orta saha sadece 1 asistlik katkıda bulundu.



