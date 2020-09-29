Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın kadroda düşünmediği Isimat Mirin ve Douglas’ın ardından Jeremain Lens ve Umut Nayir de İttifak Holding Konyaspor maçı öncesinde süresiz kadro dışı bırakılmıştı. Önümüzdeki dönemde takımdan ayrı çalışacak bu oyunculardan en yüksek yıllık ücreti 1 milyon 950 bin euro ile Lens alıyor.

Maliyetler 4.5 milyon Euro...

Hollandalı oyuncunun ardından en fazla yıllık ücret 1 milyon 275 bin euro ile Fransız stoper Mirin’e ödeniyor. Kesin olarak gözden çıkarılan Douglas 1 milyon euro, Umut Nayir ise 250 bin euro kazanıyor. Siyah-beyazlı yönetim şimdiye kadar kendilerine gelen teklifleri geri çeviren Lens, Mirin, Douglas ve Umut’u en kısa sürede kiralık veya bonservisleriyle birlikte göndermenin hesaplarını yapıyor. Beşiktaş, aksi halde kadro dışı olmalarına rağmen bu oyunculara tam 4.5 milyon euro ödemek zorunda kalacak. (Milliyet)