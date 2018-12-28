Golcü transferinde düğmeye basan Siyah-Beyazlılar, dört koldan çalışmaları sürdürüyor. Hem Avrupa’da hem de yurt içinde görüşmeler yapan Beşiktaş’ta ciddi şekilde gündeme gelen son oyuncu Adis Jahovic. Göztepe’de harikalar yarattıktan sonra geçen sezonun devre arasında Konyaspor’a transfer olan Makedon forvet için Siyah-Beyazlılar kolları sıvadı. Geçtiğimiz günlerde Yeşil-Beyazlı kulübün kapısını çalıp nabız yoklayan Beşiktaş Yönetimi, Jahovic’in bonservisi için “Göztepe’ye verdiğiniz bonservis bedelini verelim” dedi. Daha önce Göztepe’ye 1.5 milyon Euro ödeyen Konyaspor ise bu teklifi beğenmedi ve rakamı düşük buldu.

Gözler Kocaman'da

Anadolu ekibinin 3 milyon Euro talep ettiği öğrenilirken, kıran kırana pazarlıklar başladı. Kadrodaki oyuncu sayısını düşürmeyi planlayan Beşiktaş, iç piyasadaki pek çok görüşmede olduğu gibi Jahovic konusunda da para artı takas formülünü kullanmaya çalışacak. Buradaki kilit nokta, Konyaspor’un hocası Aykut Kocaman’ın bu transferle ilgili vereceği karar.

Ömer Necati Albayrak

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