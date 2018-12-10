Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; takımın yaş ortalamasının fazla olması ve yüksek maaşlar nedeniyle yavaş yavaş gençleştirme operasyonuna başlayan Beşiktaş Yönetimi, geniş çaplı bir transfer listesini oluşturmak için düğmeye bastı.

Love, Atiba, Quaresma, Caner, Gökhan Gönül, Pepe, Babel, Tolga Zengin ve Adriano gibi isimlerin alternatiflerini bulmaya çalışan Beşiktaş Yönetimi, bu listeden en az iki isimle devre arasında yollarını ayırmaya çalışacak. Ara transferde, takımın bütçesini de düşürmek için böyle bir hamle yapacak olan yönetim, FEDA dönemindeki yaş ve maaş ortalamasını yakalamaya çalışacak.

Güven, Dorukhan, Fatih ve Utku gibi oyuncuları bu projede değerlendirmek isteyen siyah-beyazlı kulüp, isimlerini sır gibi sakladığı birçok gurbetçiden oluşturduğu listeye yenilerini de ekleyecek. Geçtiğimiz yaz döneminde kadrosuna katamadığı Orkun Kökçü için de temaslarını yoğunlaştıran Beşiktaş Transfer Komitesi, 17 yayındaki futbolcu için Feyenoord Yönetimi ile bir kez daha masaya oturacak.

Yönetim ayrıca teklif gelmeleri halinde Babel, Love, Pepe, Adriano, Quaresma ve Atiba ile devre arasında yollarını ayıracak. Önümüzdeki 5 seneyi götürebilecek bir kadro planlamasının içine girecek olan yönetim, yaş ortalamasını her sezon 30'un altında tutmaya çalışacak.



