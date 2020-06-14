Koronavirüs salgınına karşı önlemler kapsamında, Vodafone Park’ta tüm gerekli önlemler alındı, tedbirlere harfiyen uyuldu. Öncelikle stada girişlerde tüm taraftarların ateşi özel ölçüm aletleriyle kontrol edildi. Saha görevlileri ve yedek kulübesinde yer alanlar hem sosyal mesafeye dikkat etti hem de hepsinin maskesi takılıydı.

Tribünlerde ise “Ruhumuz yeter” sloganı kapsamında Beşiktaşlı taraftarların kartonetleri vardı. Böylece stattaki eski atmosferi yakalamaya çalıştılar. Yine de taraftar takımlarını yalnız bırakmadı. Stadın yanındaki Beleştepe adı verilen yerden tezahüratlarla seslerini sahaya duyurmaya çalıştılar.