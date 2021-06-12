Beşiktaş Yönetimi, şampiyon hocası Sergen Yalçın ile görüşmelerini sürdürüyor. İlk etapta 7 milyon TL öneren Kara Kartal, sırasıyla 12 ve 15 milyon TL teklif ederken, son olarak da Yalçın'a 18 milyon TL sundu. Ancak 48 yaşındaki teknik adam, halen 2.5 milyon Euro'nun (25.3 milyon TL) altına inmiyor. Ayrıca Yalçın, istediği paranın yanı sıra yönetimden transferde de tam yetki talep etti. İki taraf arasında gerçekleştirilen görüşmelerin Slovakya kampına kadar sonuçlandırılması bekleniyor.





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8 oyuncu bekliyor

Siyah-Beyazlılar, daha önce de olduğu gibi Sergen Yalçın'ın imzayı atmasına kesin gözüyle bakıyor. Ayrıca son edinilen bilgiler doğrultusunda Beşiktaş'ın, 8 isim ile anlaştığı belirtildi. Sergen Yalçın, imzayı atar atmaz 8 oyuncunun da açıklanması hedefleniyor.







