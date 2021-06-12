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Beşiktaş'ta gündem Sergen Yalçın

Sergen Yalçın ile transfer görüşmelerini sürdüren Beşiktaş Yönetimi, son olarak 15 milyon TL'den 18 milyon TL'ye çıktı. Ancak Yalçın, 2.5 milyon Euro'dan aşağı inmezken, transferde tam yetki talep etti.

12 Haziran 2021, Cumartesi 09:37 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta gündem Sergen Yalçın

Beşiktaş Yönetimi, şampiyon hocası Sergen Yalçın ile görüşmelerini sürdürüyor. İlk etapta 7 milyon TL öneren Kara Kartal, sırasıyla 12 ve 15 milyon TL teklif ederken, son olarak da Yalçın'a 18 milyon TL sundu. Ancak 48 yaşındaki teknik adam, halen 2.5 milyon Euro'nun (25.3 milyon TL) altına inmiyor. Ayrıca Yalçın, istediği paranın yanı sıra yönetimden transferde de tam yetki talep etti. İki taraf arasında gerçekleştirilen görüşmelerin Slovakya kampına kadar sonuçlandırılması bekleniyor.


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8 oyuncu bekliyor

Siyah-Beyazlılar, daha önce de olduğu gibi Sergen Yalçın'ın imzayı atmasına kesin gözüyle bakıyor. Ayrıca son edinilen bilgiler doğrultusunda Beşiktaş'ın, 8 isim ile anlaştığı belirtildi. Sergen Yalçın, imzayı atar atmaz 8 oyuncunun da açıklanması hedefleniyor.


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