Beşiktaş 'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın "Orta saha" açıklaması ile Lucas Fernando Martins gündeme oturdu.

Siyah-beyazlıların uzun süre önce görüşüp anlaştığı 29 yaşındaki futbolcuyla ilgili olarak yönetim ve teknik direktör Yalçın, son kez bir araya gelip durum değerlendirmesi yapacak.

Josef de Souza ve Alex Teixeira'nın yakın arkadaşı olan Lucas'ın, Beijing Guoan'dan bonservisini eline aldığı ve problemi kalmadığı aktarıldı. Oyuncuya "Gel" çağrısı yapıldığı takdirde kısa süre içerisinde İstanbul'da olacak.

Sabah







