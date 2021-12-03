Beşiktaş ’ın sezon başında büyük ümitlerle transfer ettiği Michy Batshuayi ilk 11’de başladığı ilk 3 maçta 3 gol 1 asistle oynamıştı. Ancak devamı gelmedi, sonrasındaki 6 karşılaşmada sadece penaltıdan ağları bulabildi Belçikalı oyuncu.

Hastalık dönüşü Giresun karşısında etkili olamayan 28 yaşındaki oyuncu hafta içi yaptığı özel idmanlarla yüzde 100 hazır hale geldi. Çıkış arayan Beşiktaş’ta bu gece tüm gözler haftalardır suskun kalan Batshuayi’de olacak. Yıldız oyuncu atacağı gol veya gollerle hem kendi hem de Beşiktaş için yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.