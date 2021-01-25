Kara Kartal’ın yıldızı Ghezzal, Göztepe mücadelesinde de skora katkı sağladı. İlk yarıda Beşiktaş’ın hücumdaki en etkili ismi olarak dikkat çeken Cezayirli oyuncu, Aboubakar iki kez net pozisyonlar hazırladı. Başarılı forvet birinde az farkla golü kaçırdı, diğerinde ise ağlara giden vuruşu ofsayt sebebiyle geçersiz sayıldı. Ancak Ghezzal durmadı... İkinci devrenin henüz başında soldan ceza sahasına giren Adem Ljajic’i çok iyi gören yıldız futbolcu, arkadaşını topla buluşturdu. Ljajic de sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Son 6 maçta 6 kez...

Ghezzal böylelikle bu sezon ligdeki asist sayısını 9’a yükseltti ve zirvedeki yerini güçlendirdi. Süper Lig’in en çok gol pası veren ismi olan Ghezzal, rakip ağları ise henüz havalandıramadı. 28 yaşındaki yıldız, çıktığı son 6 maçta 6 asiste imza attı.







