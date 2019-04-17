Beşiktaş'ta genel kurul tarihi belli oldu

Beşiktaş’ta idari ve mali genel kurul toplantısının tarihi belli oldu.

17 Nisan 2019, Çarşamba 06:17
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Beşiktaş'ta genel kurul tarihi belli oldu

Beşiktaş’ta idari ve mali genel kurul toplantısının tarihi belli oldu.

Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüzün 2018 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı, 4 Mayıs 2019 cumartesi günü saat 10.30’da, Akatlar Mah. Yıldırım Oğuz Göker Cad. Gelincik Sok No:1 Beşiktaşİstanbul adresinde bulunan BJK Akatlar Spor Salonu’nda yapılacaktır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 11 Mayıs 2019 Cumartesi günü aynı gün ve saatte aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır” denildi. 

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