Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı öncesi 5 futbolcu sınırda

Beşiktaş’ta sakat Burak Yılmaz’ın dışında Gökhan Gönül, Necip Uysal, Muhammed Elneny ve Victor Ruiz, Gençlerbirliği müsabakasında sarı kart gördükleri takdirde ikinci yarının ilk maçı olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında oynayamayacak.

27 Aralık 2019, Cuma 06:01
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Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı öncesi 5 futbolcu sınırda

Siyah-Beyazlılar’da, Gençlerbirliği karşılaşması öncesi 5 futbolcu sınırda yer alıyor. Sakat Burak Yılmaz’ın dışında bu akşam Gökhan Gönül, Victor Ruiz, Necip Uysal ya da Elneny’den biri sarı kart görürse, cezalı duruma düşecek ve ikinci yarının ilk maçı olan Sivasspor mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacak.

Kartal’da ayrıca Burak’ın yanı sıra uzun süredir sakatlıkları bulunan Dorukhan ve Douglas da, Başkent temsilcisine karşı sahada olamayacak.

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