Siyah-Beyazlılar’da, Gençlerbirliği karşılaşması öncesi 5 futbolcu sınırda yer alıyor. Sakat Burak Yılmaz’ın dışında bu akşam Gökhan Gönül, Victor Ruiz, Necip Uysal ya da Elneny’den biri sarı kart görürse, cezalı duruma düşecek ve ikinci yarının ilk maçı olan Sivasspor mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacak.

Kartal’da ayrıca Burak’ın yanı sıra uzun süredir sakatlıkları bulunan Dorukhan ve Douglas da, Başkent temsilcisine karşı sahada olamayacak.