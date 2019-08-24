Beşiktaş'ta Gary Medel, Bologna yolcusu

Beşiktaş, Ricardo Quaresma'nın ardından Gary Medel ile de yollarını ayırmaya hazırlanırken Şilili oyuncunun İtalya'nın Bologna takımına transfer olması bekleniyor.

24 Ağustos 2019, Cumartesi 22:38
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Beşiktaş'ta Gary Medel, Bologna yolcusu

Beşiktaş, Ricardo Quaresma'dan sonra Gary Medel ile de yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

İtalyan ekibi Bologna'nın Medel için Beşiktaş ile resmi görüşmelerde bulunduğu ve iki takım arasındaki pazarlıkların tamamlanma aşamasında olduğu öğrenildi. Ancak bu transferin Beşiktaş'ın yapmayı düşündüğü 6 numara transferini de bekleyebileceği gelen haberler arasında. Siyah beyazlılar 6 numara için görüştüğü isimlerden biri ile anlaşma sağlaması durumunda Medel, İtalya'nın yolunu tutacak.

Bu arada Quaresma ve Medel'in ardından Jeremain Lens ile yolların ayrılması bekleniyor. Boyd ve N'Koudou ile iki kanat transferi yapan Beşiktaş, Lens ile de yolları ayırırsa son hafta bir kanat transferi daha gerçekleşecek.

Görünen o ki Beşiktaş için son dört sezonda olduğu gibi bu sezon da transferin son haftası oldukça hareketli geçecek.

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