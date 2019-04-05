Maaş ödemeleri konusunda bazı oyuncularla uzun süredir yaşadığı sıkıntılar nedeniyle, UEFA lisansı için gerekli evrakları henüz Türkiye Futbol Federasyonu’na iletmeyen Beşiktaş Yönetimi, bugün çözüme kavuşturuyor.

Siyah beyazlı yönetim birkaç banka ile yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiği ve alacaklı olan oyuncuların bugün ödemelerini yapacakları öğrenildi. Yapılan ödemeler sonrasında borçsuz kağıdı alacak olan yönetim gerekli evrakları TFF'ye gönderecek ve UEFA lisansı alabilecek.

Localar teminat gösterilmiyor

Gelir elde elmek için Vodafone Park’taki lüks locaları 3 yıllığına yeniden satışa çıkarmaya planlayan Beşiktaş yönetimi, bankalarla olumlu geçen görüşmeler sonrasında bu planı şimdilik askıya aldı.

Personele ödemeler haftaya

Bugün futbolcuların ödemelerini gerçekleştiren Beşiktaş yönetimi önümüzdeki hafta içerisinde de kulüp çalışanlarının ödemelerini yapacağı öğrenildi. (Skorer)

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