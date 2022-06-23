Weghorst’u beklemeye devam eden siyah-beyazlılar, Benfica forması giyen İsviçreli forvet Haris Seferovic’i son olarak listesine ekledi.

Kartal’ın Benfica’dan ayrılma hazırlıkları yapan 30 yaşındaki Seferovic için resmi girişimlere başladığı ifade edildi.

Arnautovic listede yok

Siyah-beyazlıların, Portekiz kulübüyle 2024’e kadar sözlemesi bulunan golcüyü satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamanın planlarını yaptığı ifade edildi. Kartal, Alexander Sörloth ve Jackson Muleka için de resmi girişimlerini sürdürüyor.

Teknik Direktör Valerien Ismael’in özellikle Muleka için ısrarcı olduğu ileri sürüldü. Bologna forması giyen Avusturyalı golcü Marko Arnautovic’in ise Ismael’in listesinde yer almadığı aktarıldı.

15 maçta 5 gol - 3 asist

Seferovic, Benfica’da sezonu 15 maçta 5 gol, 3 asistle kapattı. (Skorer)