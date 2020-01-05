Teknik direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda forvet hattını yeni bir isimle doldurmak için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar’ın son olarak gündemine yeni bir ismi aldığı ortaya çıktı. Kara Kartal’ın, İtalya Serie A ekiplerinden Torino’nun İtalyan golcüsü Simone Zaza’nın peşinde olduğu iddia edildi. Bein Sports yorumcusu İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri’nin haberine göre Kara Kartal’ın, 28 yaşındaki futbolcu için girişimlerde bulunduğu kaydedildi.

12 milyon Euro’ya alındı

Torino’ya sezon başında 12 milyon Euro karşılığında İspanya La Liga ekibi Valencia’dan transfer edilen Zaza, bu sezon kulübünde 19 karşılaşmaya çıkıp 6 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti. Ara transferde kadrosuna yeni bir isim kazandırabilmesi için ilk olarak oyuncu satması gereken Kara Kartal’ın, ilk olarak bu sorunu aşıp ardından kiralama formülüyle bu ismi renklerine katabileceği ifade edildi.