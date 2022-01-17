Beşiktaş 'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Güven Yalçın ve Josef de Souza ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Radyo Gol’de yayınlanan “Kara Kartal” programında Murat Özen, Beşiktaş’ın gündemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte Özen’in yaptığı açıklamalar:

1.6 MİLYON EURO KAZANACAK

“Josef de Souza’nın sözleşmesinde 25 maç maddesi vardı ve bu şartı yerine geldi. Önümüzdeki 1 yıl daha Beşiktaş’ta kalacak. 1.6 milyon Euro maaş alacak. Josef hak ediyor. Beşiktaş’ta kalmasından dolayı çok mutluyum. Milyonlarca Beşiktaş taraftarı da mutludur.”

İLK GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ

“Bugün itibariyle Güven Yalçın’ın menajeri Ersin Akan ile Ceyhun Kazancı, Nevzat Demir Tesisleri’nde görüşme gerçekleştirdi. İlk yapılan görüşme olumlu geçti. Güven Yalçın ile Galatasaray ’ın da adı çok fazla geçiyordu.”

HASIC İÇİN KARAR VERİLMEMİŞ

“Ajdin Hasic’i sordum. Henüz karar verilmemiş. Şu anda bekleniyor.”

GHEZZAL, 10 NUMARADA OYNAYACAK

“Beşiktaş, Karagümrük maçında 3-5-2 sistemiyle sahaya çıkacak. Ghezzal, 10 numara pozisyonunda oynayacak. Ghezzal’ı orada çok merak ediyorum. Farklı bir Ghezzal izleyebiliriz.”

WELINTON’UN 1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

“Welinton’un sözleşmesi bitmiyor. Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi var. 2023’te bitecek.”