Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor karşısında aldıkları 2-0’lık mağlubiyet sonrasında oyuncularına sert sözlerle yüklenmişti. Yalçın, “Sahada verilen mücadelenin, oynanan oyunun, isteksizliğin, hiçbir şey yapmamanın, maç kazanmak için hiçbir çaba sarf etmemenin sorumluluğunu almak istemiyorum. Bundan öncekileri alıyorum ama bunu almıyorum. Bizi üzen durum daha önceki oyunlarda en azından kazanma arzusu vardı. Ama bu maç artık kelimelerin tükendiği bir maç. Özellikle oyunsal anlamda hiçbir şey yapmadığımız, resmen mağlubiyeti kabullenmiş bir oyuncu grubunun sahada olması enerjisinin sahada olmaması bizi üzen taraf. 2 senedir bu kadar çaresizce kenarda maçı izlediğimi hatırlamıyorum” sözlerini kullanmasının ardından düğmeye bastı.





İlgili Haberler Trabzonspor'da Marek Hamsik belirsizliği





4 yıldıza özel uyarı

Başarılı teknik adamın, etkisiz futbol sonrasında ilk 11’de değişim kararı aldığı bildirildi. Yalçın’ın; Alanya maçındaki kademe hatası sebebiyle takıma ilk golü yediren Welinton Souza ile performansında büyük düşüş gözlenen Domagoj Vida ile önceki gün yaptığı pas hatalarıyla herkesi şaşırtan Atiba Hutchinson ve sezon başından beri beklentilerin altında kalan Kenan Karaman’ı kulübeye çekeceği öğrenildi. Bu isimlerin yerine; Javier Montero, Necip Uysal, Can Bozdoğan ve Kevin N’Koudou gibi isimlerin görev alması bekleniyor. Öte yandan takımın düşüşteki yıldızları Valentin Rosier, Rachid Ghezzal, Miralem Pjanic ve Alex Teixeira’nın da özellikle uyarılacağı kaydedildi.

Orhan Yıldırım





İlgili Haberler Ahmet Nur Çebi: Radikal kararlar alabiliriz



