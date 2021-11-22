Beşiktaş'ta flaş karar! Kadroda büyük değişim
Alanya mağlubiyeti sonrası takımına sert eleştirilerde bulunan Sergen Yalçın, ilk 11’debüyükdeğişimehazırlanıyor. Yalçın’ın; önceki gün ilk 11’degörev verdiği Welinton, Vida, Atiba ve Kenan Karaman’ı kulübeye çekeceği bildirildi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor karşısında aldıkları 2-0’lık mağlubiyet sonrasında oyuncularına sert sözlerle yüklenmişti. Yalçın, “Sahada verilen mücadelenin, oynanan oyunun, isteksizliğin, hiçbir şey yapmamanın, maç kazanmak için hiçbir çaba sarf etmemenin sorumluluğunu almak istemiyorum. Bundan öncekileri alıyorum ama bunu almıyorum. Bizi üzen durum daha önceki oyunlarda en azından kazanma arzusu vardı. Ama bu maç artık kelimelerin tükendiği bir maç. Özellikle oyunsal anlamda hiçbir şey yapmadığımız, resmen mağlubiyeti kabullenmiş bir oyuncu grubunun sahada olması enerjisinin sahada olmaması bizi üzen taraf. 2 senedir bu kadar çaresizce kenarda maçı izlediğimi hatırlamıyorum” sözlerini kullanmasının ardından düğmeye bastı.
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4 yıldıza özel uyarı
Başarılı teknik adamın, etkisiz futbol sonrasında ilk 11’de değişim kararı aldığı bildirildi. Yalçın’ın; Alanya maçındaki kademe hatası sebebiyle takıma ilk golü yediren Welinton Souza ile performansında büyük düşüş gözlenen Domagoj Vida ile önceki gün yaptığı pas hatalarıyla herkesi şaşırtan Atiba Hutchinson ve sezon başından beri beklentilerin altında kalan Kenan Karaman’ı kulübeye çekeceği öğrenildi. Bu isimlerin yerine; Javier Montero, Necip Uysal, Can Bozdoğan ve Kevin N’Koudou gibi isimlerin görev alması bekleniyor. Öte yandan takımın düşüşteki yıldızları Valentin Rosier, Rachid Ghezzal, Miralem Pjanic ve Alex Teixeira’nın da özellikle uyarılacağı kaydedildi.
Orhan Yıldırım