Valerien Ismael yönetiminde önümüzdeki sezon şampiyon olmayı hedefleyen Beşiktaş ’ta kaleci Ersin Destanoğlu’nun durumu henüz netlik kazanmadı.

Avrupa’dan ciddi talipleri bulunan 21 yaşındaki başarılı file bekçisi cazip bir bonservis bedeli karşılığında takımdan ayrılabilir.

Kulübüne para kazandırarak Avrupa’ya gitmenin hayallerini kuran Ersin özellikle İngiltere, İspanya ve Fransa’ya sıcak bakıyor. Yönetim, Ersin’in ayrılması halinde sakatlığı düzelen Mert Günok, kiralıktan dönecek olan Utku Yuvakuran ve alt yapının parlayan yıldızı Emre Bilgin’le yola devam edecek.