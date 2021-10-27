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Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'na özel teşekkür

Beşiktaş'ın savunmacısı Domagoj Vida, maç sonunda Ersin Destanoğlu'nun yanına giderek "Penaltıyı kurtararak, benim hatamı da kurtardın" dedi ve genç kaleciye teşekkür etti.

27 Ekim 2021, Çarşamba 08:28 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'na özel teşekkür

Galatasaray derbisinin 81. dakikasında Mostafa Mohamed’in penaltısını kurtararak maçın kaderini belirleyen Ersin Destanoğlu, maçın ardından, “Mohamed’in penaltılarını izlemiştim, çok penaltı atan bir forvet. Hislerim, topu aldığından beri belliydi, oraya atlayacaktım. Son ana kadar bekledim, sonra kurtardım. Penaltıyı kurtardıktan sonra tribünler yıkılacak gibi bir sevinç vardı” diyen Ersin, performansıyla alkış topladı. 80. dakikadaki pozisyon sırasında topun koluna çarpması sebebiyle penaltıya sebebiyet veren Domagoj Vida’nın, soyunma odasında Ersin’e ayrıca teşekkür edip, “Benim hatamı kurtardın” dediği öğrenildi.

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