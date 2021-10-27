Galatasaray derbisinin 81. dakikasında Mostafa Mohamed’in penaltısını kurtararak maçın kaderini belirleyen Ersin Destanoğlu, maçın ardından, “Mohamed’in penaltılarını izlemiştim, çok penaltı atan bir forvet. Hislerim, topu aldığından beri belliydi, oraya atlayacaktım. Son ana kadar bekledim, sonra kurtardım. Penaltıyı kurtardıktan sonra tribünler yıkılacak gibi bir sevinç vardı” diyen Ersin, performansıyla alkış topladı. 80. dakikadaki pozisyon sırasında topun koluna çarpması sebebiyle penaltıya sebebiyet veren Domagoj Vida’nın, soyunma odasında Ersin’e ayrıca teşekkür edip, “Benim hatamı kurtardın” dediği öğrenildi.