Beşiktaş önceki akşam kulübün öz kaynağından 2 futbolcu da Antalyaspor karşılaşmasında görev yapmıştı. Loris Karius'un ayrılığı sonrasında eldivenleri devralan Ersin Destanoğlu, kalesinde gördüğü iki gole rağmen maç boyunca sergilediği hırslı görüntüsülye hem teknik direktör Sergen Yalçın'ı hem de yönetimi memnun etti. 10 yaşındaki kaleciyi mücadelenin ardından özel olarak tebrik eden Sergen Hoca, geç yıldız adayını cumartesi günü Denizlispor'la oynanacak maçta da 11'de görevlendirecek.

Gençlere umut oldular

Takım antrenmanlarında sergilediği formda görüntüyle Caner Erkin’in ilk 11’deki yerini kapan Rıdvan Yılmaz da Beşiktaş’ın Antalya’ya kaybettiği mücadeledeki kazanımlarından biri oldu. 78 dakika sahada kalan ve mücadeleci yapısıyla tekniğini konuşturmasını bilen 19 yaşındaki sol bek de Denizlispor maçında ilk 11’d e olmaya devam edecek. Siyah-Beyazlı taraftarların da görüntülerinden memnun kaldığı futbolcular, takımdaki diğer gençlere de örnek oldu. Kalan haftalarda alt yapıdan gelen; Erdoğan Kaya, Kerem Kalafat, Ahmet Gülay, Kartal Kayra Yılmaz, Mertcan Açıkgöz ve İlkay İşler gibi gençlerin de süre alması planlanıyor.

Ersin Destanoğlu, Beşiktaş A Takım formasıyla ilk resmi maçında yaptığı 2 önemli kurtarışla dikkat çekti. Rıdvan Yılmaz, Antalya maçında 78 dakika süre alıp, rakip takım oyuncularıyla girdiği 6 ikili mücadeleyi kazanmıştı.